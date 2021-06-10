Судьи Конституционного суда Украины заблокировали работу судебного органа. Они требуют участия в заседаниях отстранённого главы инстанции Александра Тупицкого.

Об этом в своём Telegram сообщила депутат фракции «Слуга народа» Ольга Совгиря.

«Согласно проекту повестки дня заседаний КС Украины 8 и 10 июня, суд должен был продолжить рассмотрение ряда резонансных дел... К сожалению, рассмотрение дел по соответствующим конституционным представлениям так и не состоялось — работа суда была заблокирована шестью судьями», — сообщила она.

По словам Совгири, «единственным мотивом блокирования стало требование обеспечить участие в судебных заседаниях Александра Тупицкого».

Данную информацию подтверждает агентство Интерфакс-Украина. Как оно сообщает со ссылкой на свои источники в КСУ, указанными судьями являются Виктор Городовенко, Ирина Завгородняя, Виктор Кривенко, Александр Литвинов, Сергей Сас и Пётр Филюк.

В конце декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС. В КС заявили, что Тупицкий продолжит работать, несмотря на указ о его отстранении.

В конце января Зеленский отозвал законопроект о лишении полномочий судей КС Украины для доработки, а 26 февраля подписал новый указ об отстранении Тупицкого на один месяц от должности.

27 марта Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого на должность судьи Конституционного суда.