Кремль заявил об отсутствии связи служб России с инцидентом с Ryanair

Российские службы и ведомства не имеют отношения к ситуации вокруг экстренной посадки самолёта Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, в Минске, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Российские службы, ведомства не имеют никакого отношения к тому, что произошло в Белоруссии с рейсом Ryanair... Вряд ли, наверное, здесь нужно, знаете, вот так вот рубить с плеча и говорить о том, что будут очередные проблемы с Россией», — ответил Песков на вопрос о возможных негативных последствиях данной ситуации для отношений России и ЕС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила начало спекуляций по поводу несуществующей «руки Москвы» в ситуации с экстренной посадкой самолёта Ryanair в Минске.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) приняла решение провести расследование инцидента с экстренной посадкой в Минске самолёта ирландской авиакомпании Ryanair.

Россия выступила за проведение честного и транспарентного расследования инцидента.

В воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair из-за сообщения о бомбе на борту. В данном лайнере летел Роман Протасевич, основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA, его задержали после приземления.