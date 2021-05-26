Захарова высказалась о заявлениях Запада о связи России с инцидентом с самолётом Ryanair

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявления ряда стран Запада о связи России с экстренной посадкой самолёта Ryanair в Минске.

«Мы обратили внимание, как наши партнёры, в основном западные, лидеры, главы правительств, официальные представители и СМИ, в основном тоже мейнстримные, комментируют эту ситуацию в контексте некой увязки с Россией… Начались спекуляции по поводу несуществующей «руки Москвы» и в этом событии», — цитирует её ТАСС.

По словам Захаровой, она ознакомилась с мнениями многих СМИ и людей по этому вопросу.

«Я читала мнения многих, и они меня не удивили, но всё-таки есть какая-то граница и приличия, и профессиональной этики», — добавила дипломат.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила об отсутствии у ЕС данных о причастности России к экстренной посадке самолёта Ryanair в Минске. Аналогичную позицию высказали и в США.

При этом министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил, что Лондон рассмотрит возможность введения санкций в отношении трубопроводов «Северный поток — 2» и «Ямал — Европа» из-за инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair в Белоруссии.

В воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту. В данном лайнере летел Протасевич, которого задержали после приземления.