США не считают Россию причастной к инциденту с самолётом Ryanair в Минске

Американская администрация считает, что власти России непричастны к принудительной посадке самолёта компании Ryanair в Белоруссии. Об этом в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы не считаем, что дело обстоит таким образом», — отметила Псаки, отвечая на вопрос о том, была ли Москва каким-либо образом причастна к инциденту с бортом Ryanair.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила об отсутствии у ЕС данных о причастности России к экстренной посадке самолёта Ryanair в Минске.

В воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту. В данном лайнере летел Протасевич, которого задержали после приземления.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с посадкой в Минске самолёта Ryanair.