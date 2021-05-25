США не считают Россию причастной к инциденту с самолётом Ryanair в Минске

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Американская администрация считает, что власти России непричастны к принудительной посадке самолёта компании Ryanair в Белоруссии. Об этом в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
США не считают Россию причастной к инциденту с самолётом Ryanair в Минске
  • Reuters

«Мы не считаем, что дело обстоит таким образом», — отметила Псаки, отвечая на вопрос о том, была ли Москва каким-либо образом причастна к инциденту с бортом Ryanair.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила об отсутствии у ЕС данных о причастности России к экстренной посадке самолёта Ryanair в Минске.

В воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту. В данном лайнере летел Протасевич, которого задержали после приземления.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с посадкой в Минске самолёта Ryanair.

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