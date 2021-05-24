Лавров прокомментировал инцидент с самолётом Ryanair в Белоруссии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с посадкой в Минске самолёта Ryanair.

«Мы выступаем за то, чтобы эту ситуацию оценить не сгоряча, впопыхах, а на основе всей имеющейся информации, тем более что представитель МИД Белоруссии сделал развёрнутое заявление, подчеркнул готовность белорусских властей действовать в этом вопросе транспарентно, готовность следовать всем международным правилам», — сказал Лавров.

Он отметил, что это разумный подход.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ситуации с посадкой в Минске самолёта Ryanair нужно дать трезвую оценку.

В воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. Согласно имеющимся данным, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

В данном лайнере летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления.