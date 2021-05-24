В Кремле считают, что ситуации с самолётом Ryanair нужно дать трезвую оценку

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ситуации с посадкой в Минске самолёта Ryanair нужно дать трезвую оценку.

«Пока просто нужно трезво дать оценку этому событию с этим самолётом. Кто-то требует санкций, кто-то говорит, что всё абсолютно... соответствовало международным правилам и нормам авиационным. В данном случае здесь много противоречивых заявлений», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможных политических последствиях в связи с инцидентом.

Он также добавил, что Кремль не располагает информацией о задержании россиянки после посадки самолёта Ryanair в Минске, но в соответствии с международными нормами белорусская сторона проинформирует посольство России в случае подтверждения.

Ранее сообщалось, что посольство России в Белоруссии проверяет сообщения о задержании 23 мая в Минске россиянки.