В Кремле считают, что ситуации с самолётом Ryanair нужно дать трезвую оценку

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ситуации с посадкой в Минске самолёта Ryanair нужно дать трезвую оценку.
В Кремле считают, что ситуации с самолётом Ryanair нужно дать трезвую оценку
  • РИА Новости

«Пока просто нужно трезво дать оценку этому событию с этим самолётом. Кто-то требует санкций, кто-то говорит, что всё абсолютно... соответствовало международным правилам и нормам авиационным. В данном случае здесь много противоречивых заявлений», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможных политических последствиях в связи с инцидентом.

Он также добавил, что Кремль не располагает информацией о задержании россиянки после посадки самолёта Ryanair в Минске, но в соответствии с международными нормами белорусская сторона проинформирует посольство России в случае подтверждения.

Ранее сообщалось, что посольство России в Белоруссии проверяет сообщения о задержании 23 мая в Минске россиянки.

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