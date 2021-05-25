Канцлер ФРГ заявила об отсутствии данных о связи России с инцидентом с самолётом в Минске
- Reuters
Об этом она сказала по итогам саммита ЕС, во время которого обсуждался данный вопрос.
«Мы, разумеется, затронули вопрос, причастна ли Россия к этому. У нас не было сведений, поэтому дальнейшего углубления [в тему] не произошло», — цитирует её ТАСС.
Также канцлер добавил, что на саммите обсуждался вопрос отношений между ЕС и Россией без привязки к инциденту с самолётом.
В воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту. В данном лайнере летел Протасевич, которого задержали после приземления.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с посадкой в Минске самолёта Ryanair.