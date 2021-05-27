Россия выступила за честное расследование ICAO инцидента с бортом Ryanair
- Reuters
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя России в организации Сергея Гудкова.
«Мы выступили за проведение честного и транспарентного расследования акта незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации силами аэронавигационного и юридического управлений Секретариата ICAO», — сказал Гудков.
Также он рассказал, что многие страны, включая Великобританию и Францию, считают, что данный инцидент необходимо расследовать с точки зрения угрозы безопасности полётов.
При этом Россия настаивала на том, что этот случай нужно расследовать с точки зрения Приложения 17 к Чикагской конвенции «Безопасность. Защита международной гражданской авиации от актов незаконного вмешательства».
Ранее сообщалось, что ICAO приняла решение провести расследование инцидента с экстренной посадкой в Минске самолёта ирландской авиакомпании Ryanair.
Первые итоги расследования должны быть подведены к 25 июня.
23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.
В самолёте находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали после приземления.