Россия выступила за честное расследование ICAO инцидента с бортом Ryanair

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Россия во время незапланированного заседания Международной организации гражданской авиации (ICAO) из-за ситуации с экстренной посадкой борта Ryanair в Белоруссии выступила за проведение честного и транспарентного расследования.
Россия выступила за честное расследование ICAO инцидента с бортом Ryanair
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя России в организации Сергея Гудкова.

«Мы выступили за проведение честного и транспарентного расследования акта незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации силами аэронавигационного и юридического управлений Секретариата ICAO», — сказал Гудков.

Также он рассказал, что многие страны, включая Великобританию и Францию, считают, что данный инцидент необходимо расследовать с точки зрения угрозы безопасности полётов.

При этом Россия настаивала на том, что этот случай нужно расследовать с точки зрения Приложения 17 к Чикагской конвенции «Безопасность. Защита международной гражданской авиации от актов незаконного вмешательства».

Ранее сообщалось, что ICAO приняла решение провести расследование инцидента с экстренной посадкой в Минске самолёта ирландской авиакомпании Ryanair.

Первые итоги расследования должны быть подведены к 25 июня.

23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

В самолёте находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали после приземления.

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