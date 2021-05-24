В Росавиации прокомментировали ситуацию с полётами над Белоруссией

Полёты российских авиакомпаний через Белоруссию осуществляются в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Полёты российских авиакомпаний в Белоруссию и через её воздушное пространство осуществляются в штатном режиме в рамках имеющихся договорённостей на основе двустороннего соглашения о воздушном сообщении», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее крупнейшая в Европарламенте фракция «Европейская народная партия» (EPP) призвала Евросоюз на фоне инцидента с самолётом компании Ryanair в Минске прекратить авиасообщение с Белоруссией.

В МИД Франции допустили отказ ЕС от полётов над республикой, назвав произошедшее «актом государственного пиратства».

Сообщалось, что латвийская авиакомпания AirBaltic приняла решение не летать над страной.

Самолёт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась.

В лайнере летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления.

В белорусском МИД заявили, что действия компетентных властей в данной ситуации полностью соответствовали установленным международным правилам.