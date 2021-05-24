Чехия выразила Белоруссии протест из-за инцидента с самолётом Ryanair

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Посол Белоруссии в Праге Валерий Курдюков был вызван в МИД Чехии для выражения протеста в связи с инцидентом с экстренной посадкой в Минске самолёта авиакомпании Ryanair, следовавшего рейсом Афины — Вильнюс, сообщил представитель белорусской дипмиссии.
Чехия выразила Белоруссии протест из-за инцидента с самолётом Ryanair
  • РИА Новости

«Замглавы дипведомства Ян Когоут выразил послу решительный протест в связи с неприемлемыми действиями в виде нарушения полёта гражданского самолёта из Афин в Вильнюс в белорусском воздушном пространстве», — цитирует его РИА Новости.

23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. Согласно имеющимся данным, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

В данном лайнере летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления.

Авиакомпания Ryanair заявила, что самолёт экстренно посадили в Минске из-за указаний белорусских диспетчеров.

В МИД Белоруссии при этом заявили, что действия властей полностью соответствовали установленным международным правилам.

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