Чехия выразила Белоруссии протест из-за инцидента с самолётом Ryanair
- РИА Новости
«Замглавы дипведомства Ян Когоут выразил послу решительный протест в связи с неприемлемыми действиями в виде нарушения полёта гражданского самолёта из Афин в Вильнюс в белорусском воздушном пространстве», — цитирует его РИА Новости.
23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. Согласно имеющимся данным, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.
В данном лайнере летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления.
Авиакомпания Ryanair заявила, что самолёт экстренно посадили в Минске из-за указаний белорусских диспетчеров.
В МИД Белоруссии при этом заявили, что действия властей полностью соответствовали установленным международным правилам.