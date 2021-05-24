Постпреды НАТО обсудят инцидент с самолётом в Белоруссии

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Постоянные представители стран — членов НАТО во вторник, 25 мая, обсудят ситуацию вокруг посадки пассажирского самолёта компании Ryanair в Белоруссии.
Постпреды НАТО обсудят инцидент с самолётом в Белоруссии
  • AFP

«Союзники проводят консультации по принудительной посадке самолёта Ryanair в Белоруссии, постпреды обсудят эту тему завтра», — приводит РИА Новости слова представителя альянса.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс следит за ситуацией с посадкой самолёта Ryanair в Минске и задержанием основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Самолёт Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась.

В лайнере летел Протасевич, его задержали после приземления.

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