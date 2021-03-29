Соцпартия Молдавии призвала Санду к диалогу для утверждения кабмина

Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) обратилась к президенту страны Майе Санду с просьбой о содействии в утверждении правительства перед организацией досрочных парламентских выборов, заявил исполнительный секретарь политсилы Владимир Батрынча.

Он напомнил, что парламентское большинство поддержало в качестве кандидатуры на пост премьера посла страны в России Владимира Головатюка.

«Ещё раз напомнили о положениях Конституции, выводах Венецианской комиссии (Совета Европы. — RT) и Конституционного суда о том, что утверждение правительства является исключительной прерогативой парламента. Роль президента в этой правовой системе — обеспечивать баланс и диалог между государственными институтами», — цитирует его ТАСС.

Батрынча добавил, что ПСРМ «не согласится с односторонней позицией президента и не допустит давления на парламент».

По его словам, проведение досрочных парламентских выборов в Молдавии возможно только после стабилизации эпидемиологической и экономической ситуации.

Ранее кандидат в премьер-министры Молдавии Игорь Гросу заявил об основаниях для роспуска парламента, после того как из-за отсутствия кворума не состоялось утверждение его кабмина.

Санду выдвинула Гросу в премьеры Молдавии, после того как в конце февраля Конституционный суд страны постановил, что её решение о повторном выдвижении на этот пост экс-министра финансов Натальи Гаврилицы было незаконным.

После этого парламентское большинство в Молдавии выдвинуло кандидатом в премьеры Головатюка. Санду отказалась обсуждать его кандидатуру с парламентом.