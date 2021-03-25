В Молдавии утверждение кабмина не состоялось из-за отсутствия кворума

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Парламент Молдавии не смог утвердить кандидатуру Игоря Гросу на пост премьер-министра, а также состав его правительства из-за отсутствия кворума на заседании.
В Молдавии утверждение кабмина не состоялось из-за отсутствия кворума
  • Reuters

«Первый пункт повестки о назначении правительства Игоря Гросу исчерпан из-за отсутствия кворума», — цитирует Зинаиду Гречаный ТАСС.

После того как в знак протеста заседание покинули депутаты Партии социалистов, группа «За Молдову» и фракция «Шор», в зале остались 43 парламентария.

Ранее Гросу представил состав нового кабмина Молдавии.

Молдавский президент Майя Санду выдвинула лидера партии «Действие и солидарность» в премьеры Молдавии, после того как в конце февраля Конституционный суд страны постановил, что её решение о повторном выдвижении на этот пост экс-министра финансов Натальи Гаврилицы было незаконным.

После этого парламентское большинство в Молдавии выдвинуло кандидатом в премьеры посла страны в России Владимира Головатюка. Санду отказалась обсуждать его кандидатуру с парламентом.

Позднее Конституционный суд Молдавии признал законным приказ Санду о выдвижении в премьеры Гросу.

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