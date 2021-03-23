Кандидат в премьеры Гросу представил состав нового кабмина Молдавии
- Reuters
Об этом сообщается на сайте партии «Действие и солидарность».
«Игорь Гросу, кандидат на пост премьер-министра, назначенный президентом Республики Молдова Майей Санду, представляет свою команду в правительство. Правительственная команда и программа управления должны быть представлены в парламент», — говорится в пресс-релизе.
Так, первым вице-премьером Молдавии Гросу предлагает назначить экс-министра финансов Наталью Гаврилицу, ответственным за приднестровское урегулирование вице-премьером — экс-министра обороны Виорела Чиботару, главой МИД — вице-спикера парламента от ПДС Михая Попшоя, а главой Минздрава — советника президента Аллу Немеренко.
Как отмечает ТАСС, аналогичный кабинет был представлен в феврале предыдущим кандидатом на пост премьера Гаврилицей, выдвижение которой Санду было признано Конституционным судом Молдавии незаконным.
22 марта КС Молдавии признал законным приказ Санду о выдвижении в премьеры Гросу.