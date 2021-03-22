Додон оценил решение КС Молдавии о законности выдвижения премьера

Короткая ссылка
Бывший молдавский президент Игорь Додон прокомментировал решение Конституционного суда (КС) Молдавии о законности выдвижения в премьер-министры страны лидера партии «Действие и солидарность» Игоря Гросу.
Додон оценил решение КС Молдавии о законности выдвижения премьера
  • globallookpress.com

«Конституционный суд Республики Молдова сегодня фактически оформил конституционный переворот, изменив свою собственную позицию от 23 февраля 2021 года и многие другие, где чётко указано про решающую роль парламентского большинства», — написал он в Facebook.

По мнению Додона, такое решение КС фактически означает «превращение Молдавии из парламентской в президентскую республику», что будет иметь «очень тяжёлые последствия в правовом и конституционном плане, а также для простых граждан».

Он пообещал, что Соцпартия Молдавии 23 марта проведёт заседание руководящих органов для определения дальнейших действий.

Ранее КС Молдавии признал законным приказ президента страны Майи Санду о выдвижении в премьеры Гросу.

Санду выдвинула Гросу в премьеры Молдавии, после того как в конце февраля Конституционный суд страны постановил, что её решение о повторном выдвижении на этот пост экс-министра финансов Натальи Гаврилицы было незаконным.

Партия социалистов Республики Молдова пообещала оспорить в Конституционном суде указ Санду о выдвижении Гросу на пост премьера.

После этого парламентское большинство в Молдавии выдвинуло кандидатом в премьеры посла страны в России Владимира Головатюка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить