Додон оценил решение КС Молдавии о законности выдвижения премьера

Бывший молдавский президент Игорь Додон прокомментировал решение Конституционного суда (КС) Молдавии о законности выдвижения в премьер-министры страны лидера партии «Действие и солидарность» Игоря Гросу.

«Конституционный суд Республики Молдова сегодня фактически оформил конституционный переворот, изменив свою собственную позицию от 23 февраля 2021 года и многие другие, где чётко указано про решающую роль парламентского большинства», — написал он в Facebook.

По мнению Додона, такое решение КС фактически означает «превращение Молдавии из парламентской в президентскую республику», что будет иметь «очень тяжёлые последствия в правовом и конституционном плане, а также для простых граждан».

Он пообещал, что Соцпартия Молдавии 23 марта проведёт заседание руководящих органов для определения дальнейших действий.

Ранее КС Молдавии признал законным приказ президента страны Майи Санду о выдвижении в премьеры Гросу.

Санду выдвинула Гросу в премьеры Молдавии, после того как в конце февраля Конституционный суд страны постановил, что её решение о повторном выдвижении на этот пост экс-министра финансов Натальи Гаврилицы было незаконным.

Партия социалистов Республики Молдова пообещала оспорить в Конституционном суде указ Санду о выдвижении Гросу на пост премьера.

После этого парламентское большинство в Молдавии выдвинуло кандидатом в премьеры посла страны в России Владимира Головатюка.