КС Молдавии отклонил запрос о приостановке указа Санду по премьеру

Конституционный суд Молдавии отклонил запрос о приостановке указа президента республики Майи Санду по выдвижению в премьер-министры лидера партии «Действие и солидарность» Игоря Гросу и назначил рассмотрение данного решения на 22 марта.

«Суд отклонил ходатайство о приостановлении действия указа президента республики о выдвижении кандидата на должность премьер-министра, объявил обращение приемлемым и назначил рассмотрение обращения на 22 марта 2021 года», — говорится в заявлении.

В ходе заседания КС Молдавии 22 марта будет проанализирована законность данного указа Санду.

Ранее Санду отказалась обсуждать с парламентом кандидатуру посла Молдавии в России Владимира Головатюка на пост премьер-министра.

Партия социалистов Республики Молдова пообещала оспорить в Конституционном суде указ Санду о выдвижении Гросу на пост премьер-министра.

После этого парламентское большинство в Молдавии выдвинуло кандидатом в премьеры посла страны в России.