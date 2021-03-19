КС Молдавии отклонил запрос о приостановке указа Санду по премьеру
- Reuters
«Суд отклонил ходатайство о приостановлении действия указа президента республики о выдвижении кандидата на должность премьер-министра, объявил обращение приемлемым и назначил рассмотрение обращения на 22 марта 2021 года», — говорится в заявлении.
В ходе заседания КС Молдавии 22 марта будет проанализирована законность данного указа Санду.
Ранее Санду отказалась обсуждать с парламентом кандидатуру посла Молдавии в России Владимира Головатюка на пост премьер-министра.
Партия социалистов Республики Молдова пообещала оспорить в Конституционном суде указ Санду о выдвижении Гросу на пост премьер-министра.
После этого парламентское большинство в Молдавии выдвинуло кандидатом в премьеры посла страны в России.