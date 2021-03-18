Санду отказалась обсуждать другого кандидата в премьеры Молдавии

Молдавский лидер Майя Санду отказалась обсуждать с парламентом кандидатуру посла Молдавии в России Владимира Головатюка на пост премьер-министра страны, сообщили в администрации главы государства.

«Администрация президента получила выписку из стенограммы сегодняшнего заседания парламента, 18 марта 2021 года. Новые консультации с парламентскими фракциями и группами могут состояться только после того, как вступит в силу указ... изданный после уже проведённых консультаций», — говорится в заявлении.

В пресс-службе Санду добавили, что приняли к сведению заявление Игоря Гросу, кандидата на пост премьер-министра и лидера партии «Действие и солидарность», о намерении провести обсуждение с парламентскими фракциями, чтобы заручиться их поддержкой.

Ранее Санду выдвинула Гросу в премьеры Молдавии после того, как в конце февраля Конституционный суд страны постановил, что её решение о повторном выдвижении на этот пост экс-министра финансов Натальи Гаврилицы было незаконным.

Партия социалистов Республики Молдова пообещала оспорить в Конституционном суде указ Санду о выдвижении Гросу на пост премьер-министра.

После этого парламентское большинство в Молдавии выдвинуло кандидатом в премьеры посла страны в России Владимира Головатюка.