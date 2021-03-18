Посол Молдавии в России дал согласие выдвигаться в премьеры

Парламентское большинство в Молдавии решило выдвинуть кандидатом в премьеры посла страны в России Владимира Головатюка.

«Кандидатом в премьер-министры Молдовы от нового парламентского большинства является Владимир Головатюк, бывший депутат парламента от Партии социалистов, ныне посол Республики Молдова в Российской Федерации», — сообщил в своём Telegram-канале член Соцпартии Молдавии Эрнест Варданян.

Он заявил, что кандидатуру Головатюка готовы поддержать 53 депутата.

«На предложение госпожи председателя парламента Зинаиды Гречаный господин посол согласился», — сообщили РИА Новости в посольстве.

Ранее сообщалось, что президент Молдавии Майя Санду выдвигает кандидатом на пост премьер-министра лидера партии «Действие и солидарность» Игоря Гросу.

Партия социалистов Республики Молдова решила оспорить в Конституционном суде данный указ президента.