Санду выдвинула нового кандидата на пост премьера Молдавии
- Reuters
Об этом она сообщила во время брифинга.
«Я приняла к сведению отказ Марианны Дурлештяну стать кандидатом в премьеры, поэтому я приняла решение выдвинуть кандидатом в премьеры Игоря Гросу», — цитирует её РИА Новости.
Президент попросила Гросу приготовить правительственную программу и сформировать команду.
23 февраля Конституционный суд Молдавии постановил, что решение Майи Санду о повторном выдвижении кандидата на пост премьера экс-министра финансов Натальи Гаврилицы было незаконным.