Санду выдвинула нового кандидата на пост премьера Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду выдвигает кандидатом на пост премьер-министра лидера партии «Действие и солидарность» Игоря Гросу.

Об этом она сообщила во время брифинга.

«Я приняла к сведению отказ Марианны Дурлештяну стать кандидатом в премьеры, поэтому я приняла решение выдвинуть кандидатом в премьеры Игоря Гросу», — цитирует её РИА Новости.

Президент попросила Гросу приготовить правительственную программу и сформировать команду.

23 февраля Конституционный суд Молдавии постановил, что решение Майи Санду о повторном выдвижении кандидата на пост премьера экс-министра финансов Натальи Гаврилицы было незаконным.