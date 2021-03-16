Санду выдвинула нового кандидата на пост премьера Молдавии

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Президент Молдавии Майя Санду выдвигает кандидатом на пост премьер-министра лидера партии «Действие и солидарность» Игоря Гросу.
Санду выдвинула нового кандидата на пост премьера Молдавии
  • Reuters

Об этом она сообщила во время брифинга.

«Я приняла к сведению отказ Марианны Дурлештяну стать кандидатом в премьеры, поэтому я приняла решение выдвинуть кандидатом в премьеры Игоря Гросу», — цитирует её РИА Новости.

Президент попросила Гросу приготовить правительственную программу и сформировать команду.

23 февраля Конституционный суд Молдавии постановил, что решение Майи Санду о повторном выдвижении кандидата на пост премьера экс-министра финансов Натальи Гаврилицы было незаконным.

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