КС Молдавии признал незаконным выдвижение Гаврилицы кандидатом в премьеры
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«Конституционный суд постановил частично удовлетворить запрос депутатов Соцпартии, признать незаконным указ президента о выдвижении кандидата на пост премьера Натальи Гаврилицы», — приводит РИА Новости слова главы КС Домники Маноле.
При этом Конституционный суд не принял к рассмотрению вторую часть запроса, в которой авторы просили уточнить, допустила ли Санду грубое нарушение действующего законодательства, за которое следовало бы привлечь президента к ответственности.