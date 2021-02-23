КС Молдавии признал незаконным выдвижение Гаврилицы кандидатом в премьеры

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Конституционный суд Молдавии постановил, что решение президента Майи Санду о повторном выдвижении кандидата на пост премьера экс-министра финансов Натальи Гаврилицы было незаконным.
КС Молдавии признал незаконным выдвижение Гаврилицы кандидатом в премьеры
  • © Facebook/Natalia Gavrilița

«Конституционный суд постановил частично удовлетворить запрос депутатов Соцпартии, признать незаконным указ президента о выдвижении кандидата на пост премьера Натальи Гаврилицы», — приводит РИА Новости слова главы КС Домники Маноле.

При этом Конституционный суд не принял к рассмотрению вторую часть запроса, в которой авторы просили уточнить, допустила ли Санду грубое нарушение действующего законодательства, за которое следовало бы привлечь президента к ответственности.

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