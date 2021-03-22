КС Молдавии признал законным приказ о выдвижении Гросу в премьеры
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Признать конституционным указ президента Республики Молдова № 47-IX от 16 марта 2021 года, касающийся выдвижения кандидата на пост премьер-министра», — зачитала решение председатель КС Домника Маноле.
Ранее Санду выдвинула Гросу в премьеры Молдавии, после того как в конце февраля Конституционный суд страны постановил, что её решение о повторном выдвижении на этот пост экс-министра финансов Натальи Гаврилицы было незаконным.
Партия социалистов Республики Молдова пообещала оспорить в Конституционном суде указ Санду о выдвижении Гросу на пост премьера.
После этого парламентское большинство в Молдавии выдвинуло кандидатом в премьеры посла страны в России Владимира Головатюка.