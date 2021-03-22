КС Молдавии признал законным приказ о выдвижении Гросу в премьеры

Конституционный суд Молдавии признал законным приказ президента страны Майи Санду о выдвижении на пост премьер-министра лидера партии «Действие и солидарность» Игоря Гросу.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Признать конституционным указ президента Республики Молдова № 47-IX от 16 марта 2021 года, касающийся выдвижения кандидата на пост премьер-министра», — зачитала решение председатель КС Домника Маноле.

Ранее Санду выдвинула Гросу в премьеры Молдавии, после того как в конце февраля Конституционный суд страны постановил, что её решение о повторном выдвижении на этот пост экс-министра финансов Натальи Гаврилицы было незаконным.

Партия социалистов Республики Молдова пообещала оспорить в Конституционном суде указ Санду о выдвижении Гросу на пост премьера.

После этого парламентское большинство в Молдавии выдвинуло кандидатом в премьеры посла страны в России Владимира Головатюка.