Кандидат в премьеры Молдавии высказался за роспуск парламента

Короткая ссылка
Кандидат в премьер-министры Молдавии Игорь Гросу заявил об основаниях для роспуска парламента, после того как из-за отсутствия кворума не состоялось утверждение его кабмина.
Кандидат в премьеры Молдавии высказался за роспуск парламента
  • © Pierre Crom/Getty Images

«Очевидно, что после провала двух попыток утвердить правительство появились основания для роспуска парламента», — цитирует его ТАСС.

По мнению Гросу, президент Молдавии Майя Санду должна обратиться с данным вопросом в Конституционный суд страны.

«Нынешний парламент не думает ни о стране, ни о людях. Он не может управлять кризисами, через которые проходит страна, не может обеспечить реальное большинство в поддержку правительства и не может бороться с коррупцией», — заявил кандидат в премьеры Молдавии.

Ранее парламент Молдавии не смог утвердить кандидатуру лидера партии «Действие и солидарность» Гросу на пост премьер-министра, а также состав его правительства из-за отсутствия кворума на заседании.

Санду выдвинула Гросу в премьеры Молдавии, после того как в конце февраля Конституционный суд страны постановил, что её решение о повторном выдвижении на этот пост экс-министра финансов Натальи Гаврилицы было незаконным.

После этого парламентское большинство в Молдавии выдвинуло кандидатом в премьеры посла страны в России Владимира Головатюка. Санду отказалась обсуждать его кандидатуру с парламентом.

Позднее Конституционный суд Молдавии признал законным приказ Санду о выдвижении в премьеры Гросу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить