Кандидат в премьеры Молдавии высказался за роспуск парламента

Кандидат в премьер-министры Молдавии Игорь Гросу заявил об основаниях для роспуска парламента, после того как из-за отсутствия кворума не состоялось утверждение его кабмина.

«Очевидно, что после провала двух попыток утвердить правительство появились основания для роспуска парламента», — цитирует его ТАСС.

По мнению Гросу, президент Молдавии Майя Санду должна обратиться с данным вопросом в Конституционный суд страны.

«Нынешний парламент не думает ни о стране, ни о людях. Он не может управлять кризисами, через которые проходит страна, не может обеспечить реальное большинство в поддержку правительства и не может бороться с коррупцией», — заявил кандидат в премьеры Молдавии.

Ранее парламент Молдавии не смог утвердить кандидатуру лидера партии «Действие и солидарность» Гросу на пост премьер-министра, а также состав его правительства из-за отсутствия кворума на заседании.

Санду выдвинула Гросу в премьеры Молдавии, после того как в конце февраля Конституционный суд страны постановил, что её решение о повторном выдвижении на этот пост экс-министра финансов Натальи Гаврилицы было незаконным.

После этого парламентское большинство в Молдавии выдвинуло кандидатом в премьеры посла страны в России Владимира Головатюка. Санду отказалась обсуждать его кандидатуру с парламентом.

Позднее Конституционный суд Молдавии признал законным приказ Санду о выдвижении в премьеры Гросу.