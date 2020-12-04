Глава Россотрудничества прокомментировал ситуацию с журналистами в Латвии

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RT
Руководитель федерального агентства по делам СНГ и международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков в беседе с RT назвал действия следственных органов Латвии «политически мотивированными репрессиями» и «преследованием журналистов за их профессиональную деятельность».
Глава Россотрудничества прокомментировал ситуацию с журналистами в Латвии
  • © Атакан Салциоглу
  • РИА Новости

«Удивительно, что в очередной раз это происходит в стране — члене Евросоюза. И на это Евросоюз не обращает никакого внимания», — сказал глава Россотрудничества.

Примаков заявил, что федеральное агентство окажет необходимую помощь журналистам Sputnik Латвия и Baltnews.

«Россотрудничество готово поддержать наших коллег. Мы готовы подать необходимые письменные запросы в международные организации. Такие как Международная организация журналистов, ОБСЕ, ЮНЕСКО», — отметил Примаков.

Руководитель агентства высказал мнение, что Россия может дать зеркальный ответ на действия Латвии.

«Если говорить от себя лично, а не от имени главы Россотрудничества, считаю, что сейчас самое время, чтобы наши латвийские коллеги почувствовали подобный подход на нашей территории», — резюмировал Примаков. 

3 декабря в Латвии против сотрудников Baltnews и Sputnik Латвия возбудили уголовные дела, им предъявлены обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза. 

В МИД России осудили действия властей Латвии и расценили их как попрание основ демократического общества и свободы СМИ. 

В Госдуме призвали обсудить эту ситуацию на международных площадках — вплоть до Генассамблеи ООН и Совбеза ООН.

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