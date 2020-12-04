Глава СПЧ прокомментировал действия против журналистов Baltnews и Sputnik Латвия

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RT
Председатель СПЧ Валерий Фадеев прокомментировал RT возбуждение уголовных дел против журналистов в Латвии.
Глава СПЧ прокомментировал действия против журналистов Baltnews и Sputnik Латвия
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«Это выглядит как безумие. Получается, что можно заводить уголовные дела против сотрудников всех организаций, где Дмитрий Киселёв является руководителем», — сказал Фадеев.

Он отметил, что в мировой практике не так много примеров преследования журналистов не по подозрению в совершении ими уголовных преступлений, а только на основании их связей и личности руководителя.

«Если говорить о Западе, то во времена «маккартизма» такие дела были в США. Там привлекали не только деятелей Голливуда, но и журналистов. Их обвиняли в связи с коммунистами. Такое было, но это было очень мрачно, и, кажется, сами американцы называют эту эпоху «охотой на ведьм». Американцы довольно быстро отказались от этой политики, понимая, что такие действия могут разрушить их государство», — резюмировал Фадеев.

3 декабря в Латвии против сотрудников Baltnews и Sputnik Латвия возбудили уголовные дела, им предъявлены обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза.

Как сообщил Sputnik Ближнее зарубежье, у журналистов прошли обыски и взята подписка о невыезде.

В МИД России осудили действия властей Латвии и расценили их как попрание основ демократического общества и свободы СМИ.

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