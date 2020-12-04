Эксперт прокомментировала ситуацию с журналистами в Латвии
- © РИА Новости
«Это незаконные действия. Это нарушение международных норм по защите прав журналистов и международной конвенции о защите прав журналистов», — считает эксперт.
Сутормина отметила, что данные действия властей Латвии можно оценивать как «нарушение прав человека».
«Мы в очередной раз наблюдаем, как себя показывают европейские страны, позиционирующие себя как борцы за справедливость и права человека. Это политическое давление», — добавила она.
3 декабря в Латвии против сотрудников Baltnews и Sputnik Латвия возбудили уголовные дела, им предъявлены обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза.
В МИД России осудили действия властей Латвии и расценили их как попрание основ демократического общества и свободы СМИ.
В Госдуме призвали обсудить эту ситуацию на международных площадках — вплоть до Генассамблеи ООН и Совбеза ООН.
- Журналистов Baltnews и Sputnik Латвия обвинили в нарушении санкций ЕС
- Москва назвала карательной акцией действия против журналистов в Латвии
- Косачёв осудил действия против журналистов Baltnews и Sputnik Латвия
- В Госдуме призвали обсудить на международных площадках ситуацию с журналистами в Латвии
- Глава СЖР назвал неприемлемой ситуацию с журналистами в Латвии