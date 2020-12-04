Эксперт прокомментировала ситуацию с журналистами в Латвии

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Полина Полетаева
Первый заместитель председателя правления международного общественного фонда «Российский фонд мира» Елена Сутормина прокомментировала в беседе с RT действия властей Латвии по отношению к журналистам, которых ранее обвинили в нарушении режима санкций Евросоюза.
Эксперт прокомментировала ситуацию с журналистами в Латвии
  • © РИА Новости

«Это незаконные действия. Это нарушение международных норм по защите прав журналистов и международной конвенции о защите прав журналистов», — считает эксперт.

Сутормина отметила, что данные действия властей Латвии можно оценивать как «нарушение прав человека».

«Мы в очередной раз наблюдаем, как себя показывают европейские страны, позиционирующие себя как борцы за справедливость и права человека. Это политическое давление», — добавила она.

3 декабря в Латвии против сотрудников Baltnews и Sputnik Латвия возбудили уголовные дела, им предъявлены обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза.

В МИД России осудили действия властей Латвии и расценили их как попрание основ демократического общества и свободы СМИ.

В Госдуме призвали обсудить эту ситуацию на международных площадках — вплоть до Генассамблеи ООН и Совбеза ООН.

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