Санду провела телефонный разговор с лидером Румынии

Признанная ЦИК Молдавии победительницей президентских выборов Майя Санду провела телефонный разговор с главой Румынии Клаусом Йоханнисом.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии «Действие и солидарность», которую возглавляет Санду.

«Санду провела телефонный разговор с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Со вступлением в должность президента Майя Санду будет прилагать постоянные усилия для восстановления и укрепления отношений с Румынией», — говорится в заявлении.

Ранее Санду заявила своим сторонникам о победе и первоочередной задачей назвала объединение общества Молдавии.

Позднее в ЦИК Молдавии заявили о победе Санду на выборах президента.

С победой её уже поздравили действующий глава Молдавии Игорь Додон, премьер-министр Молдавии Ион Кику и президент Украины Владимир Зеленский.