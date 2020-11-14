Бабаян и Симоньян обратились с вопросами к премьеру Армении Пашиняну

Журналист и телеведущий Роман Бабаян и главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире НТВ обратились с вопросами к премьер-министру Армении Николу Пашиняну относительно ситуации, которая сложилась в Нагорном Карабахе.

«Это правда, что Российская Федерация практически с первого дня этой войны предлагала вам различные модели урегулирования, и очень хорошие модели урегулирования, не те, которые сейчас, а очень хорошие, и вы каждый раз выслушивали внимательно эти предложения и отказывались?» — спросил Бабаян.

Задавая второй вопрос, он осведомился, правда ли то, что с первых дней противостояния в Нагорном Карабахе Пашиняну предлагалась помощь.

«И вам эта помощь моментально оказывалась, причём оказывалась в огромных размерах. Это правда, что на армянских военных аэродромах (и не только военных аэродромах) десятками садились российские военно-транспортные самолёты? Ответьте нам, пожалуйста, это правда, что вы получали те системы вооружения, которые вы просили?» — спросил журналист, призвав ответить на вопросы честно. В противном случае Бабаян пообещал «задать вопросы более конкретные».

Маргарита Симоньян, в свою очередь, также задала вопросы армянскому премьер-министру.

«Правда ли, что всё это время вы, господин Пашинян, советовались, бесконечно переговаривались со своими друзьями — даже не самого высокого, разного уровня — в Соединённых Штатах Америки, и именно поэтому вы медлили, поэтому вы не принимали те решения, которые единственно можно было принять и которые предлагала Россия для того, чтобы всё это остановить? Правда ли, что эти переговоры и переговорщики ваши, ваша медлительность и неопределённость, ваша попытка усидеть на двух стульях и привели к тому, к чему привели? Правда ли, что вы переговаривались с ними всё это время? Ответьте мне, пожалуйста, тоже, когда будете отвечать Роману Георгиевичу Бабаяну», — сказала она.

Как ранее рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, в настоящее время режим прекращения огня в Карабахе соблюдается по всей линии соприкосновения, а российская военная полиция приступает к патрулированию в зонах ответственности.

По словам российского президента Владимира Путина, за время конфликта в регионе погибли 4 тыс. человек, в том числе мирные жители, ещё 8 тыс. получили ранения.

Сам Пашинян отмечал, что если бы военные действия в Карабахе не были прекращены, то под угрозой окружения оказались бы 30 тыс. армянских военных, а решение по совместному заявлению России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху не обсуждалось, так как его надо было принять оперативно.

В ночь на 10 ноября Владимир Путин, Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.