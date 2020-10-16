«Коммерсантъ»: Турция провоцировала Азербайджан на обострение конфликта в Карабахе

Нынешнее обострение конфликта в Нагорном Карабахе было спровоцировано Турцией, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на военно-дипломатические источники.

Как утверждается, Анкара в течение последних месяцев активно провоцировала Баку на развязывание боевых действий, обещая политико-дипломатическую, разведывательную и военно-техническую поддержку.

Источники сообщают, что после завершения учений Анкары и Баку летом в Азербайджане якобы осталась группировка турецких сил, которая «была призвана сыграть координирующую и направляющую роль в планировании и проведении наступательной операции в Нагорном Карабахе».

По данным издания, представители Турции также вербуют наёмников для участия в боях в Карабахе из группировок, воюющих в Сирии и Ливии.

По словам собеседников «Коммерсанта», в течение первой недели октября в зону конфликта были переброшены до 1,3 тыс. сирийских боевиков и одна группа ливийских наёмников численностью 150 человек.

Ранее в МИД Азербайджана заявили, что данные об участии иностранных специалистов, представителей или войск в боевых операциях на стороне Баку не соответствуют действительности.

29 сентября премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Турция «фактически вовлечена» в процесс в Карабахе, отметив, что речь идёт о военных инструкторах и высокопоставленных военных, которые «находятся в командных пунктах Азербайджана».

В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Турция не является стороной конфликта в Карабахе.

По его словам, все слухи об участии турецкой стороны «носят провокационный характер» и являются фейковыми новостями.

Он также опровергал заявления об участии в боях в Карабахе наёмников.

Как отмечал французский лидер Эммануэль Макрон, у Парижа есть информация о том, что боевики из Сирии направились в Карабах для участия в конфликте.

В конце сентября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил об «армянской оккупации» Карабаха, призвав освободить «оккупированные земли Азербайджана».

Глава государства отмечал, что Анкара продолжит оказывать поддержку Баку.