Пашинян обсудил с советником Трампа ситуацию в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провёл телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщило правительство Армении.

«Пашинян заявил о вовлечённости Турции в боевые действия и переброске сирийских наёмников и террористов в Азербайджан», — говорится в сообщении в Twitter.

В то же время О'Брайен подтвердил заинтересованность США в скорейшем прекращении огня в Карабахе и установлении стабильности в регионе.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал условием долгосрочного мира на Кавказе освобождение «оккупированных земель Азербайджана».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также заявил, что боевые действия в Нагорном Карабахе прекратятся, если Армения полностью выведет силы из региона.

В свою очередь, Пашинян подчёркивал, что Азербайджан начал «полномасштабную военную агрессию» и в Карабахе идёт война.

В Кремле призвали стороны к скорейшему прекращению огня в регионе.