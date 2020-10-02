Пашинян обсудил с советником Трампа ситуацию в Нагорном Карабахе
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Об этом сообщило правительство Армении.
«Пашинян заявил о вовлечённости Турции в боевые действия и переброске сирийских наёмников и террористов в Азербайджан», — говорится в сообщении в Twitter.
В то же время О'Брайен подтвердил заинтересованность США в скорейшем прекращении огня в Карабахе и установлении стабильности в регионе.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал условием долгосрочного мира на Кавказе освобождение «оккупированных земель Азербайджана».
Президент Азербайджана Ильхам Алиев также заявил, что боевые действия в Нагорном Карабахе прекратятся, если Армения полностью выведет силы из региона.
В свою очередь, Пашинян подчёркивал, что Азербайджан начал «полномасштабную военную агрессию» и в Карабахе идёт война.
В Кремле призвали стороны к скорейшему прекращению огня в регионе.