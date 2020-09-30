Президент Азербайджана назвал условие прекращения боёв в Карабахе

Боевые действия в Нагорном Карабахе прекратятся, если Армения полностью выведет силы из региона. Об этом, как передаёт Интерфакс, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Армения должна отказаться от оккупационной политики… У нас только одно условие — ВС Армении безусловно, в полном составе и немедленно должны покинуть наши земли», — сказал глава государства.

По его словам, это условие в силе.

«И если правительство Армении его выполнит, бои прекратятся, кровь перестанет проливаться и установится мир в регионе. Мы хотим мира и хотим решения конфликта», — добавил он.

Как отметил президент, он предупреждал, что, если переговорный процесс не даст результата, Азербайджан «решит вопрос военным путём».

«Наше дело правое, мы хотим восстановить нашу территориальную целостность, и мы это сделаем. Азербайджан должен восстановить территориальную целостность. Боевые действия, продолжающиеся четвёртый день, направлены на восстановление исторической справедливости», — добавил он.

Накануне ситуацию в Карабахе прокомментировали и Алиев, и премьер Армении Никол Пашинян.

Алиев отметил напряжённую ситуацию «на фронте», заявив об «армянской военной провокации».

Пашинян, в свою очередь, заявил, что в Карабахе идёт война, а Азербайджан начал «полномасштабную военную агрессию».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал к скорейшему прекращению огня в регионе.