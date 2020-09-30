В ГБР Украины опровергли отказ двигателя потерпевшего крушение Ан-26

Информация об отказе двигателя военно-транспортного самолёта Ан-26, который разбился 25 сентября в Харьковской области, не соответствует действительности, заявил руководитель Главного следственного управления Госбюро расследований (ГБР) Украины Максим Борчаковский.

«Была информация относительно снижения давления индикатора крутящего момента. А та информация, которая звучит, что вообще отказал двигатель, не соответствует действительности», — цитирует его Интерфакс-Украина.

В качестве основных версий авиакатастрофы в ГБР рассматривают техническую неисправность, ненадлежащее выполнение служебных обязанностей экипажем, руководством полётов или обслуживающим персоналом, проводившим ремонт самолёта и другие регламентные работы.

Предполагается, что причина ЧП будет установлена по итогам технического расследования Главной инспекции Минобороны Украины.

«На основании заключений технического расследования будут уточнены версии, а также назначена соответствующая комплексная военно-комиссионная экспертиза. Сейчас решается вопрос о назначении взрывотехнической экспертизы, после её проведения мы будем тоже уточнять наши версии», — добавил представитель ГБР.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в украинском Минобороны сообщали, что вероятной причиной крушения Ан-26 под Харьковом стал отказ двигателя.

Военный самолёт Ан-26, на борту которого находились семь офицеров и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба, разбился вечером 25 сентября при заходе на посадку в Харьковской области.

На месте крушения самолёта были обнаружены тела 25 погибших, ещё один человек скончался в больнице. Один курсант выжил.

На Украине обнаружили чёрные ящики разбившегося Ан-26 и начали их расшифровку.