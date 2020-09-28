На Украине начали расшифровку чёрных ящиков разбившегося Ан-26

Специалисты на Украине приступили к расшифровке чёрных ящиков военно-транспортного самолёта Ан-26, который разбился 25 сентября у города Чугуева в Харьковской области. Об этом сообщил украинский вице-премьер Олег Уруский.

Reuters

«Бортовые самописцы найдены. Они уцелели. Их состояние удовлетворительное. Информация на самописцах сохранена», — написал он в Facebook. По его словам, дешифровкой занимаются авиационные эксперты под контролем Государственного бюро расследований, процесс займёт 3—5 дней. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил на время следствия отстранить организаторов учебно-тренировочного полёта Ан-26. Самолёт потерпел крушение при заходе на посадку. Погибли 26 человек, одному курсанту удалось выжить.