На Украине начали расшифровку чёрных ящиков разбившегося Ан-26

Короткая ссылка
Специалисты на Украине приступили к расшифровке чёрных ящиков военно-транспортного самолёта Ан-26, который разбился 25 сентября у города Чугуева в Харьковской области. Об этом сообщил украинский вице-премьер Олег Уруский.
На Украине начали расшифровку чёрных ящиков разбившегося Ан-26
  • Reuters

«Бортовые самописцы найдены. Они уцелели. Их состояние удовлетворительное. Информация на самописцах сохранена», — написал он в Facebook.

По его словам, дешифровкой занимаются авиационные эксперты под контролем Государственного бюро расследований, процесс займёт 3—5 дней.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил на время следствия отстранить организаторов учебно-тренировочного полёта Ан-26.

Самолёт потерпел крушение при заходе на посадку. Погибли 26 человек, одному курсанту удалось выжить.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить