На Украине начали расшифровку чёрных ящиков разбившегося Ан-26
- Reuters
«Бортовые самописцы найдены. Они уцелели. Их состояние удовлетворительное. Информация на самописцах сохранена», — написал он в Facebook.
По его словам, дешифровкой занимаются авиационные эксперты под контролем Государственного бюро расследований, процесс займёт 3—5 дней.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил на время следствия отстранить организаторов учебно-тренировочного полёта Ан-26.
Самолёт потерпел крушение при заходе на посадку. Погибли 26 человек, одному курсанту удалось выжить.