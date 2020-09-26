Премьер Украины поручил временно отстранить организаторов полёта Ан-26
- Reuters
«Поручаю министру обороны Украины обеспечить непредвзятость расследования. На время проведения расследования отстранить ответственных за организацию учебных полётов в соответствии с действующим законодательством Украины», — приводит его слова на внеочередном заседании правительства Интерфакс-Украина.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский посетил в больнице курсанта, который выжил при крушении Ан-26 в Харьковской области.
Как уточнил глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер, курсант выжил, находясь в самолёте.
На месте крушения самолёта в Харьковской области были обнаружены тела 25 погибших. Ещё один человек скончался в больнице.
Согласно предварительной версии, Ан-26 зацепился крылом о землю.
Всего на борту самолёта находились 27 человек — семь офицеров и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба.