Зеленский посетил в больнице выжившего при крушении Ан-26 под Харьковом

Украинский президент Владимир Зеленский посетил в больнице курсанта, который выжил при крушении военно-транспортного самолёта Ан-26 в Харьковской области.

«20-летний Вячеслав Золочевский родился в рубашке. Сегодня он фактически празднует второй день рождения. Ночью Вячеслав пришёл в себя возле обломков самолёта Ан-26, в котором летела вся команда, друзья, собратья», — написал Зеленский в своём Telegram-канале.

По его словам, молодой человек смог помочь ещё одному курсанту.

«Один из парней горел рядом, и Слава бросился его тушить. Ему удалось дать ещё один шанс другому курсанту, который, к сожалению, умер от ожогов сегодня утром. Это героизм посреди поля смерти», — отметил украинский лидер.

Как передаёт NEWSONE, в настоящее время единственный выживший в авиакатастрофе переведён из реанимации в обычную палату.

Врачи диагностировали у него сотрясение мозга и травму ноги, а также множественные ушибы. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили, что на месте крушения самолёта в Харьковской области обнаружены тела 25 погибших. Ещё один человек скончался в больнице.

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что, согласно предварительному анализу, Ан-26 зацепился крылом за землю.

Всего на борту самолёта находились 27 человек — офицеры и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба.