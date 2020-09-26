Министр обороны Украины назвал возможную причину крушения Ан-26

Военный самолёт Ан-26, потерпевший крушение в районе города Чугуева в Харьковской области, согласно предварительным данным, мог зацепиться крылом за землю.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран. Его слова опубликованы на сайте украинского оборонного ведомства.

«Предварительный анализ свидетельствует о том, что, скорее всего, самолёт зацепился крылом за землю», — сказал Таран.

По его словам, чёрный ящик ещё находится в самолёте, после анализа записанной на нём информации можно будет делать выводы.

Также Таран рассказал, что самолётом управлял пилот-инструктор.

Он добавил, что, по предварительной оценке специалистов, произошёл отказ в одном из датчиков левого двигателя самолёта.

Ранее госкомиссия по расследованию крушения самолёта Ан-26 в Харьковской области начала работу на месте авиакатастрофы.