На месте крушения Ан-26 под Харьковом начала работать комиссия

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Государственная комиссия по расследованию крушения самолёта Ан-26 в Харьковской области начала работу на месте авиакатастрофы.
На месте крушения Ан-26 под Харьковом начала работать комиссия
  • Reuters

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Комиссия создана по поручению президента Украины Владимира Зеленского. 

Отмечается, что на месте катастрофы работают глава МВД Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран, глава ГСЧС Николай Чечёткин и другие должностные лица.

По данным украинских спасателей, всего на борту самолёта находились 27 человек, из них 25 погибли и двое пострадали.

В ГСЧС сообщали, что продолжаются поиски двух погибших.

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