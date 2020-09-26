ГСЧС: обнаружены тела 25 погибших при крушении Ан-26 под Харьковом

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) сообщили, что на месте крушения самолёта в Харьковской области обнаружены тела 25 погибших.

В сообщении говорится, что, по информации диспетчера аэродрома, на борту самолёта находились 27 человек. При этом одного курсанта не допустили к полёту.

«По состоянию на 12:15 на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших. Один человек скончался в больнице, один — травмирован (пребывает в больнице)», — заявили в ГСЧС.

Ранее украинские спасатели сообщали, что ведут поиски трёх погибших на месте крушения.

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что, согласно предварительному анализу, скорее всего, Ан-26 зацепился крылом за землю.

На месте крушения самолёта работает госкомиссия.