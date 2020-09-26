ГСЧС: обнаружены тела 25 погибших при крушении Ан-26 под Харьковом
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В сообщении говорится, что, по информации диспетчера аэродрома, на борту самолёта находились 27 человек. При этом одного курсанта не допустили к полёту.
«По состоянию на 12:15 на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших. Один человек скончался в больнице, один — травмирован (пребывает в больнице)», — заявили в ГСЧС.
Ранее украинские спасатели сообщали, что ведут поиски трёх погибших на месте крушения.
Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что, согласно предварительному анализу, скорее всего, Ан-26 зацепился крылом за землю.
На месте крушения самолёта работает госкомиссия.