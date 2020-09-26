ГСЧС: обнаружены тела 25 погибших при крушении Ан-26 под Харьковом

Короткая ссылка
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) сообщили, что на месте крушения самолёта в Харьковской области обнаружены тела 25 погибших.
ГСЧС: обнаружены тела 25 погибших при крушении Ан-26 под Харьковом
  • @MNS.GOV.UA
  • Facebook

В сообщении говорится, что, по информации диспетчера аэродрома, на борту самолёта находились 27 человек. При этом одного курсанта не допустили к полёту.

«По состоянию на 12:15 на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших. Один человек скончался в больнице, один — травмирован (пребывает в больнице)», — заявили в ГСЧС.

Ранее украинские спасатели сообщали, что ведут поиски трёх погибших на месте крушения.

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что, согласно предварительному анализу, скорее всего, Ан-26 зацепился крылом за землю.

На месте крушения самолёта работает госкомиссия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить