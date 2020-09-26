Один из выживших при крушении Ан-26 под Харьковом умер в больнице

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Один из двух выживших в момент крушения военного самолёта Ан-26 в Харьковской области скончался в больнице. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины.
Один из выживших при крушении Ан-26 под Харьковом умер в больнице
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«По состоянию на 10:50 человек, находившийся в результате авиакатастрофы в больнице в крайне тяжёлом состоянии, умер», — заявили в ГСЧС.

По данным ГСЧС, всего на борту самолёта находились 27 человек, из них 23 человека признаны погибшими, один пострадал. Ведутся поиски ещё трёх человек.

Ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что, согласно предварительному анализу, скорее всего, Ан-26 зацепился крылом за землю.

На месте крушения самолёта работает госкомиссия.

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