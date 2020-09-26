Выживший при крушении Ан-26 под Харьковом рассказал о катастрофе

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Курсант, выживший в результате крушения самолёта Ан-26 в Харьковской области, Вячеслав Золочевский рассказал о том, что помнит об авиакатастрофе. 
Выживший при крушении Ан-26 под Харьковом рассказал о катастрофе
  • Reuters

Об этом информирует «Суспільне» со ссылкой на главу Харьковской областной администрации Алексея Кучера.

Пострадавший заявил, что «всё происходило как в компьютерной игре». По его словам, он всего не помнит, потому что на определённом этапе потерял сознание.

«После того как он пришёл в себя, он покинул обломки самолёта, насколько нам сейчас понятно, и начал тушить пламя на своём коллеге. Он выжил, находясь в самолёте», — заявил Кучер.

Уточняется, что курсант не выпрыгивал из самолёта.

Ранее Зеленский посетил в больнице выжившего при крушении Ан-26 под Харьковом.

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