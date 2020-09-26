Выживший при крушении Ан-26 под Харьковом рассказал о катастрофе
- Reuters
Об этом информирует «Суспільне» со ссылкой на главу Харьковской областной администрации Алексея Кучера.
Пострадавший заявил, что «всё происходило как в компьютерной игре». По его словам, он всего не помнит, потому что на определённом этапе потерял сознание.
«После того как он пришёл в себя, он покинул обломки самолёта, насколько нам сейчас понятно, и начал тушить пламя на своём коллеге. Он выжил, находясь в самолёте», — заявил Кучер.
Уточняется, что курсант не выпрыгивал из самолёта.
Ранее Зеленский посетил в больнице выжившего при крушении Ан-26 под Харьковом.