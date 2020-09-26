Обнаружены чёрные ящики потерпевшего крушение под Харьковом Ан-26
- РИА Новости
«Председатель Харьковской обладминистрации (Алексей Кучер) отметил, что с борта самолёта Ан-26, который разбился в Чугуеве, уже изъяты бортовые самописцы, которые в ближайшее время будут расшифрованы», — говорится в сообщении.
Кучер также предупредил, что идентификация тел погибших займёт от двух до трёх недель.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил на время следствия отстранить организаторов учебно-тренировочного полёта Ан-26, потерпевшего крушение в Харьковской области.
Военный самолёт Ан-26, на борту которого находились семь офицеров и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба, разбился вечером 25 сентября при заходе на посадку в Харьковской области.
На месте крушения самолёта были обнаружены тела 25 погибших, ещё один человек скончался в больнице. Один курсант выжил.