СМИ сообщили вероятную причину крушения самолёта Ан-26 под Харьковом

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Вероятной причиной крушения самолёта Ан-26 под Харьковом стал отказ двигателя. Об этом сообщает издание depo.ua со ссылкой на данные источника в украинском Минобороны.
СМИ сообщили вероятную причину крушения самолёта Ан-26 под Харьковом
  • Reuters

«Двигатель отказал. Он (командир воздушного судна. — RT) «в воздух» сказал. Он в эфир сказал, что какие-то проблемы с двигателем. По рации», — заявил источник.

По его информации, командиром был 30-летний майор из Чугуева.

Ранее в СНБО Украины заявили, что потерпевший крушение Ан-26 выполнял учебно-тренировочный полёт.

Как заявил в Facebook глава Харьковской области Алексей Кучер, число погибших достигло 22. По его словам, на борту находились 28 человек: семь офицеров и 21 курсант.

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