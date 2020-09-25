СМИ сообщили вероятную причину крушения самолёта Ан-26 под Харьковом
- Reuters
«Двигатель отказал. Он (командир воздушного судна. — RT) «в воздух» сказал. Он в эфир сказал, что какие-то проблемы с двигателем. По рации», — заявил источник.
По его информации, командиром был 30-летний майор из Чугуева.
Ранее в СНБО Украины заявили, что потерпевший крушение Ан-26 выполнял учебно-тренировочный полёт.
Как заявил в Facebook глава Харьковской области Алексей Кучер, число погибших достигло 22. По его словам, на борту находились 28 человек: семь офицеров и 21 курсант.