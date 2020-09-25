Упавший под Харьковом Ан-26 выполнял учебно-тренировочный полёт

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Самолёт Ан-26, потерпевший крушение около Харькова, выполнял учебно-тренировочный полёт. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Упавший под Харьковом Ан-26 выполнял учебно-тренировочный полёт
  • Reuters

«Сегодня во время выполнения учебно-тренировочного полёта произошла ужасная трагедия. Выполняя заход на посадку, вблизи Чугуева разбился военно-транспортный самолёт Вооружённых сил Украины Ан-26, бортовой номер 76», — написал он на своей странице в Facebook.

Он заверил, что причины трагедии «станут объектом тщательного расследования».

25 сентября вечером в Харьковской области около аэродрома Чугуева во время захода на посадку потерпел крушение самолёт Ан-26 с курсантами на борту.

По последним данным, погибли 22 человека.

Украинский президент Владимир Зеленский поручил создать правительственную комиссию для выяснения обстоятельств и причин авиакатастрофы. Глава государства намерен прибыть в Харьковскую область в связи с инцидентом.

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