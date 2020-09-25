Зеленский приедет в Харьковскую область в связи с крушением самолёта

Украинский президент Владимир Зеленский прибудет в Харьковскую область, где вечером 25 сентября потерпел крушение самолёт Ан-26 с курсантами на борту.

«Катастрофа произошла при посадке самолёта на аэродроме города Чугуева. Срочно создаю правительственную комиссию для выяснения всех обстоятельств и причин трагедии. Соответствующее поручение дал премьер-министру», — написал Зеленский в Facebook.

Как заявил в Facebook глава Харьковской области Алексей Кучер, число погибших достигло 22. По его словам, на борту находились 28 человек: семь офицеров и 21 курсант.

Ранее командование Воздушных сил Украины подтвердило катастрофу Ан-26 вблизи Харькова.

Самолёт с курсантами на борту разбился при заходе на посадку, есть погибшие и пострадавшие.