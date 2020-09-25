На Украине подтвердили крушение Ан-26 под Харьковом

Короткая ссылка
Командование Воздушных сил Украины подтвердило катастрофу Ан-26 вблизи Харькова. Самолёт разбился при заходе на посадку, есть погибшие и пострадавшие.
На Украине подтвердили крушение Ан-26 под Харьковом
  • © Міністерство оборони України

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.

Как пишет ТАСС со ссылкой на командование, самолёт был военным транспортником с курсантами на борту.

Глава Харьковской области Алексей Кучер в Facebook отметил, что «под Чугуевом упал самолёт».

«Есть погибшие. Есть те, кто выжил», — написал он.

Ранее Национальная полиция Украины начала проверку информации о крушении самолёта под Харьковом. На место выехала следственно-оперативная группа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить