На Украине подтвердили крушение Ан-26 под Харьковом
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.
Как пишет ТАСС со ссылкой на командование, самолёт был военным транспортником с курсантами на борту.
Глава Харьковской области Алексей Кучер в Facebook отметил, что «под Чугуевом упал самолёт».
«Есть погибшие. Есть те, кто выжил», — написал он.
Ранее Национальная полиция Украины начала проверку информации о крушении самолёта под Харьковом. На место выехала следственно-оперативная группа.