На Украине подтвердили крушение Ан-26 под Харьковом

Командование Воздушных сил Украины подтвердило катастрофу Ан-26 вблизи Харькова. Самолёт разбился при заходе на посадку, есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.

Как пишет ТАСС со ссылкой на командование, самолёт был военным транспортником с курсантами на борту.

Глава Харьковской области Алексей Кучер в Facebook отметил, что «под Чугуевом упал самолёт».

«Есть погибшие. Есть те, кто выжил», — написал он.

Ранее Национальная полиция Украины начала проверку информации о крушении самолёта под Харьковом. На место выехала следственно-оперативная группа.