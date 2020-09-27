Спасшийся при крушении Ан-26 под Харьковом рассказал, как смог выжить

Курсант, выживший при крушении военно-транспортного самолёта Ан-26 в Харьковской области, рассказал, что, по его мнению, помогло ему спастись.

Как сообщил председатель Харьковской областной администрации Алексей Кучер, курсант спасся, так как его прикрыли от огня обломки фюзеляжа.

«Сегодня... он дополнительно сообщил, что уцелел, потому что находился в определённой «капсуле» из фюзеляжа, частью самолёта прикрыло, поэтому огонь не достал его. Он пришёл в себя и смог покинуть самолёт, горел», — цитирует его «Укринформ».

По словам Кучера, курсанта допросили следователи Госбюро расследований Украины, его слова изложены в протоколе допроса.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский посетил в больнице курсанта, который выжил при крушении Ан-26 в Харьковской области.

Сообщалось, что курсант выжил, находясь в самолёте.

Военный самолёт Ан-26, на борту которого находились семь офицеров и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба, разбился вечером 25 сентября при заходе на посадку в Харьковской области.

На месте крушения самолёта были обнаружены тела 25 погибших, ещё один человек скончался в больнице. Один курсант выжил.