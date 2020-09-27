Спасшийся при крушении Ан-26 под Харьковом рассказал, как смог выжить

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Курсант, выживший при крушении военно-транспортного самолёта Ан-26 в Харьковской области, рассказал, что, по его мнению, помогло ему спастись.
Спасшийся при крушении Ан-26 под Харьковом рассказал, как смог выжить
  • © Страница Владимира Зеленского
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Как сообщил председатель Харьковской областной администрации Алексей Кучер, курсант спасся, так как его прикрыли от огня обломки фюзеляжа.

«Сегодня... он дополнительно сообщил, что уцелел, потому что находился в определённой «капсуле» из фюзеляжа, частью самолёта прикрыло, поэтому огонь не достал его. Он пришёл в себя и смог покинуть самолёт, горел», — цитирует его «Укринформ».

По словам Кучера, курсанта допросили следователи Госбюро расследований Украины, его слова изложены в протоколе допроса.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский посетил в больнице курсанта, который выжил при крушении Ан-26 в Харьковской области.

Сообщалось, что курсант выжил, находясь в самолёте.

Военный самолёт Ан-26, на борту которого находились семь офицеров и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба, разбился вечером 25 сентября при заходе на посадку в Харьковской области.

На месте крушения самолёта были обнаружены тела 25 погибших, ещё один человек скончался в больнице. Один курсант выжил.

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