В Днепропетровской области продолжается подземная забастовка горняков

Короткая ссылка
В Днепропетровской области 25-е сутки продолжается подземная забастовка горняков двух шахт Криворожского железорудного комбината, которые требуют повышения зарплаты и улучшений условий труда.
В Днепропетровской области продолжается подземная забастовка горняков
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава украинского Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

«60 горняков шахт «Октябрьская» и «Родина» (КЖРК) 25-е сутки подряд продолжают подземный протест. Коллеги протестующих, их жёны каждый день проводят митинги в поддержку горняков как в Кривом Роге, так и в Киеве», — написал он в Facebook.

По его словам, администрация комбината пытается оказать давление на протестующих.

«Центральная власть в течение этого времени неодноразово давала понять, что в курсе ситуации — гуманитарной катастрофы в Кривом Роге. Однако никакой официальной реакции пока нет», — добавил глава профсоюза горняков.

3 сентября 29 горняков шахты «Октябрьская» в Кривом Роге устроили забастовку под землёй. Позднее их поддержали горняки шахт «Родина», «Гвардейская» и «Терновская».

Участвующие в подземном протесте шахтёры обратились к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой о помощи.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал подземные протесты шахтёров в Днепропетровской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить