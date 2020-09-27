В Днепропетровской области продолжается подземная забастовка горняков

В Днепропетровской области 25-е сутки продолжается подземная забастовка горняков двух шахт Криворожского железорудного комбината, которые требуют повышения зарплаты и улучшений условий труда.

Об этом сообщил глава украинского Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

«60 горняков шахт «Октябрьская» и «Родина» (КЖРК) 25-е сутки подряд продолжают подземный протест. Коллеги протестующих, их жёны каждый день проводят митинги в поддержку горняков как в Кривом Роге, так и в Киеве», — написал он в Facebook.

По его словам, администрация комбината пытается оказать давление на протестующих.

«Центральная власть в течение этого времени неодноразово давала понять, что в курсе ситуации — гуманитарной катастрофы в Кривом Роге. Однако никакой официальной реакции пока нет», — добавил глава профсоюза горняков.

3 сентября 29 горняков шахты «Октябрьская» в Кривом Роге устроили забастовку под землёй. Позднее их поддержали горняки шахт «Родина», «Гвардейская» и «Терновская».

Участвующие в подземном протесте шахтёры обратились к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой о помощи.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал подземные протесты шахтёров в Днепропетровской области.