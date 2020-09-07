Более 80 шахтёров на Украине устроили подземную забастовку

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На украинской шахте «Родина» 84 горняка отказались выходить на поверхность.
Более 80 шахтёров на Украине устроили подземную забастовку
  • РИА Новости

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«84 горняка шахты «Родина» (Криворожский железорудный комбинат) остались под землёй в знак протеста, демонстрируя солидарность с протестующими шахты «Октябрьская». Требования совместные: повышение зарплаты, улучшение условий труда... прекращение нарушений при сертификации», — написал он.

Ранее Волынец сообщил, что в украинском городе Кривой Рог в Днепропетровской области 29 горняков бастуют в шахте «Октябрьская» и отказываются подниматься на поверхность.

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