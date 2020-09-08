Премьер Украины прокомментировал подземные протесты шахтёров

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал подземные протесты шахтёров в Днепропетровской области.

«Поскольку шахты находятся в частной собственности, то государство готово помочь в медиации для разрешения напряжённости на этом предприятии», — цитирует его пресс-служба украинского кабмина.

По его словам, он уже дал поручение председателю Днепропетровской областной государственной администрации Александру Бондаренко инициировать трёхсторонний совет и «начать социальный диалог с участием профсоюза, работодателей и руководства области».

Как указал Шмыгаль, итогом этого диалога должен стать меморандум, который будет способствовать улучшению социального обеспечения горняков и продолжению эффективной работы предприятия.

Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что сотни шахтёров в Днепропетровской области отказываются подниматься на поверхность, требуя повысить заработную плату.