Премьер Украины прокомментировал подземные протесты шахтёров
- Reuters
«Поскольку шахты находятся в частной собственности, то государство готово помочь в медиации для разрешения напряжённости на этом предприятии», — цитирует его пресс-служба украинского кабмина.
По его словам, он уже дал поручение председателю Днепропетровской областной государственной администрации Александру Бондаренко инициировать трёхсторонний совет и «начать социальный диалог с участием профсоюза, работодателей и руководства области».
Как указал Шмыгаль, итогом этого диалога должен стать меморандум, который будет способствовать улучшению социального обеспечения горняков и продолжению эффективной работы предприятия.
Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что сотни шахтёров в Днепропетровской области отказываются подниматься на поверхность, требуя повысить заработную плату.