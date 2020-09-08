На Украине заявили о сотнях протестующих под землёй шахтёров

Короткая ссылка
Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что сотни шахтёров в Днепропетровской области отказываются подниматься на поверхность, требуя повысить заработную плату.
На Украине заявили о сотнях протестующих под землёй шахтёров
  • © Руслан Кривобок
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в своём в Facebook.

«90 горняков шахты «Гвардейская», 60 горняков шахты «Терновская», 214 горняков шахты «Родина» объявили о подземном протесте в знак солидарности с требованиями 29 горняков «Октябрьской», которые шестые сутки требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда», — написал он.

По его словам, в настоящий момент в подземном протесте Криворожского железорудного комбината участвуют в общей сложности 393 работника.

Ранее Волынец заявлял, что на украинской шахте «Родина» 84 горняка устроили подземную забастовку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить