На Украине заявили о сотнях протестующих под землёй шахтёров
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- РИА Новости
Об этом он рассказал в своём в Facebook.
«90 горняков шахты «Гвардейская», 60 горняков шахты «Терновская», 214 горняков шахты «Родина» объявили о подземном протесте в знак солидарности с требованиями 29 горняков «Октябрьской», которые шестые сутки требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда», — написал он.
По его словам, в настоящий момент в подземном протесте Криворожского железорудного комбината участвуют в общей сложности 393 работника.
Ранее Волынец заявлял, что на украинской шахте «Родина» 84 горняка устроили подземную забастовку.