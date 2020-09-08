На Украине заявили о сотнях протестующих под землёй шахтёров

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что сотни шахтёров в Днепропетровской области отказываются подниматься на поверхность, требуя повысить заработную плату.

Об этом он рассказал в своём в Facebook.

«90 горняков шахты «Гвардейская», 60 горняков шахты «Терновская», 214 горняков шахты «Родина» объявили о подземном протесте в знак солидарности с требованиями 29 горняков «Октябрьской», которые шестые сутки требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда», — написал он.

По его словам, в настоящий момент в подземном протесте Криворожского железорудного комбината участвуют в общей сложности 393 работника.

Ранее Волынец заявлял, что на украинской шахте «Родина» 84 горняка устроили подземную забастовку.