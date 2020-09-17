В Киеве проходит митинг в поддержку протестующих под землёй шахтёров

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что в Киеве проходит митинг в поддержку протестующих под землёй в Днепропетровской области шахтёров.

Соответствующий пост с видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Митинг в поддержку шахтёров КЗРК (Криворожский железорудный комбинат) пришёл в офис президента», — говорится в заявлении.

Ранее протестующие на Украине под землёй шахтёры обратились к Европарламенту.

8 сентября Волынец заявил, что сотни шахтёров в Днепропетровской области отказываются подниматься на поверхность, требуя повысить заработную плату.