В Киеве проходит митинг в поддержку протестующих под землёй шахтёров
- @MykhailoVolynets
Соответствующий пост с видео он опубликовал на своей странице в Facebook.
«Митинг в поддержку шахтёров КЗРК (Криворожский железорудный комбинат) пришёл в офис президента», — говорится в заявлении.
Ранее протестующие на Украине под землёй шахтёры обратились к Европарламенту.
8 сентября Волынец заявил, что сотни шахтёров в Днепропетровской области отказываются подниматься на поверхность, требуя повысить заработную плату.